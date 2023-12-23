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Kırklareli'nde Dron Destekli Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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Kırklareli'nde polis ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Kırklareli'nde polis ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin koordineli olarak trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, ayrıca kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde emniyet kemeri, trafik ışık kuralları ihlali ile sürücülerin trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülerin tespit edildiği bildirildi.

Kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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