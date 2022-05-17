Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı - Haberler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dolunun etkili olduğu bölgelerde Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespit çalışması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, Çeşmeköy, Yoğuntaş ve Kayalı köylerinde doludan hasar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Aksoy, olumsuz hava şartlarının tarım alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Çeşmeköy'de hasarın belirgin olarak görüldüğünü ifade eden Aksoy, devletin tüm çiftçilerin yanında olduğunu kaydetti.