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Kırklareli'nde Dolu Zararı: Ev, Araç, İş Yeri ve Tarım Arazilerinde Hasar Tespitine Başlandı

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Kırklareli'nde meydana gelen dolu yağışı sonucunda evler, araçlar, iş yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. AFAD koordinasyonunda yapılan incelemelerde hasarlar tespit edildi. Üreticiler büyük zararlar yaşadı.

Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği ev, araç, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

Afad koordinasyonunda, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleriyle jandarma ekipleri Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde inceleme yaptı.

Ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

Üretici Nazmi Boz, AA muhabirine, 10 dekar karpuz tarlasının dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Bir hafta sonra hasat edeceği tarlasında sağlam karpuz kalmadığını ifade eden Boz, "Dolu yumurta büyüklüğündeydi. 15 dakika sürdü her şeyimizi bitirdi. Büyük zarar ettik. Tahminen 1,5 ile 2 milyon lira zararımız var. 100 ton karpuz yok oldu." dedi.

Köy sakinlerinden Samim Tatar ise evinin mantolaması ile aracının dolu nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Evinin bahçesindeki ağaçların devrildiğini dile getiren Tatar, "Birden bire bastırdı. Evin her tarafı sıvalar kırıldı. Su olukları, antenler, su boruları, sulama bidonları kırıldı. Çok korktuk. Bütün ev başımıza yıkılacak gibi oldu. Çatılar ve kiremitler kırıldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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