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Kırklareli'nde Dezavantajlı Gençlere Saç Bakım Kursu Açıldı

Kırklareli'nde Dezavantajlı Gençlere Saç Bakım Kursu Açıldı

Güncel Haberler

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik saç bakım kursu açıldı. Proje kapsamında Sosyal Dayanışma Merkezinde düzenlenen kursa 15 genç kız katıldı ve kursiyerlere belge verilecek.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik saç bakım kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan gençlere yönelik "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Sosyal Dayanışma Merkezinde saç bakım kursu açıldı.

Kursa 15 genç kız katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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