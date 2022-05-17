Kırklareli'nde devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde devrilen cipin sürücüsü yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
Kırklareli'nde devrilen cipin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K yönetimindeki 34 T 8736 plakalı cip Kepirtepe mevkisinde devrildi.

Kaza sonrası cip alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorlu-Lüleburgaz yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title