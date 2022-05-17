Kırklareli'nde devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Haberler

Kırklareli'nde devrilen cipin sürücüsü yaralandı
AA - Çınar Türkmen - Güncel
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K yönetimindeki 34 T 8736 plakalı cip Kepirtepe mevkisinde devrildi.
Kaza sonrası cip alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorlu-Lüleburgaz yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.
AA / Çınar Türkmen - Güncel