Kırklareli'nde dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Dindoğru Mahallesi'nde dere yatağına düşen bir kişi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan kişi, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
Kırklareli'nde dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Dindoğru Mahallesi'nde dere yatağına bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye iftaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan kişi ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.