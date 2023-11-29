Kırklareli'nde derenin rengi değişti, köpükler oluştu
Kırklareli'nde Babaeski ilçesinde Şeytandere'nin renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler derede inceleme yaptı ve numune aldı. Kötü kokunun yayıldığı derede vatandaşlar tedirgin oldu. Öte yandan yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar sorunun biran önce giderilmesini istiyor.
Kırklareli'nde derenin rengi değişti, köpükler oluştu
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde rengi değişen derede incelemeler başladı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Şeytandere'nin renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler derede inceleme yaptı ve numune aldı.
Kötü kokunun yayıldığı derede vatandaşlar tedirgin oldu.
Öte yandan yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar sorunun biran önce giderilmesini istiyor.