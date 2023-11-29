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Kırklareli'nde derenin rengi değişti, köpükler oluştu

29 Kasım 2023 22:40 Son Güncelleme: 22:41 Abone Ol

Kırklareli'nde Babaeski ilçesinde Şeytandere'nin renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler derede inceleme yaptı ve numune aldı. Kötü kokunun yayıldığı derede vatandaşlar tedirgin oldu. Öte yandan yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar sorunun biran önce giderilmesini istiyor.