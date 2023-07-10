Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde hortum çıktı. Hafta sonu Kıyıköy beldesi sahillerini tercih etmeyen vatandaşlar büyük bir felaketten kurtuldu. Plaj su ile kaplandı, cankurtaran kuleleri yıkıldı.

Kırklareli'nde denizde hortum cep telefonu kamerasında

KIRKLARELİ - Kırklareli'in Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde hortum çıktı.

Vize içesine bağlı Kıyıköy beldesi Selvez mevkiinde rüzgarlı hava şartlarında saat 17.00 sularında hortum çıktı. Hafta sonu Kıyıköy beldesi sahillerini tercih etmeyen vatandaşlar büyük bir felaketten kurtuldu.

Yapılan yasak sonrası hafta sonu Kıyıköy beldesi sahillerini tercih etmeyen vatandaşlar büyük bir felaketten kurtuldu.

Plaj su ile kaplandı, cankurtaran kuleleri yıkıldı

Denizde çıkan hortum sebebiyle bölge halkı tedirgin olurken şiddetli fırtına sonrası Kıyıköy Belediye Plajı Sahili yarısına kadar deniz suyu ile kaplandı. Deniz suyunun taşması sebebiyle cankurtaran kuleleri yıkılırken, sahilde bulunan çöp konteynırları su altında kaldı.

Öte yandan, Vize Kaymakamı Sedat Özdemir tarafından, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yapılan duyuru sonrası 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günü denize girme yasağı ilan edilmişti.