Kırklareli'nde Deniz Scooterında 114 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde deniz scooterinde yapılan aramada 114 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. Operasyon sırasında 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakaladık."

Kaynak: ANKA / Güncel
