Kırklareli'nde Deniz Scooterında 114 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; bir deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakaladık."