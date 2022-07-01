Kırklareli'nde demonstrasyon sahasına ekilen yulaf çeşitleri hasat edildi Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinden oluşturulan demonstrasyon sahasında hasat yapıldı. Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinden oluşturulan demonstrasyon sahasında hasat yapıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği "Halkalı", "Kahraman", "Kırklar" ve "Küçükyayla" çeşitleri, İnece beldesinde demonstrasyon sahasında düzenlenen tarla gününde kalite ve verimleri test edildi. Tarla gününe İl Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Onur Karadağ, İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Turan Kahraman ile üreticiler katıldı. Etkinlikte, 4 dekarlık alanda denenen yerli yulaf çeşitleri hasat edildi. Karadağ, burada yaptığı konuşmada, bölge yapısına en uygun yulaf çeşidini tespit etmek için demonstrasyon sahalarında denemeler yaptıklarını söyledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği yerli yulaf çeşitlerini denediklerini ifade eden Karadağ, ilk görünümün güzel olduğunu belirtti. AA / Ufuk Ertop - Güncel Trakya Bölgesi Kırklareli Araştırma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde demonstrasyon sahasına ekilen yulaf çeşitleri hasat edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.