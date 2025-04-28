Kırklareli'nde Define Arayan 14 Kişi Yakalandı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 1'inci Derece Sit Alanı'nda patlayıcı kullanarak define arayan 14 kişi jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesinde 1'inci Derece Sit Alanı'nda iş makineleri ve patlayıcı kullanıp kaçak kazı yaparak define arandığını belirledi. Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmayla belirlenen şüphelilere yönelik, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonla 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 1 obje, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, define sembol kitap, define yeri bilgilerini içeren defter, 3 yılan kamera, 2 telsiz, gaz maskesi, 20 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltındaki 14 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.