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Kırklareli'nde Davulcular Sahur Mesailerine Başladı

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Kırklareli'nde geleneksel olarak sahur vaktinde görev yapan davulcular, mesailerine başladı. Yaklaşık 30 davulcu, hazırlıklarını tamamlayarak mahallelerinde görev yerlerini aldı. Davulcular, vatandaşları sahura davet etti.

Kırklareli'nde sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 30 davulcu hazırlıklarını tamamladı.

Davulcular ardından mesai yapacakları mahallelerde görev yerini aldı. Davulcular vatandaşları sahura davet etti.

Davulculardan Ferit Demirören'in mesaisine AA ekibi tanıklık etti. Demirören, heyecanla beklenen "On bir ayın sultanı" ramazan ayının geldiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demirören, ilk gece olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Davulun sesini duyan vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak kendilerini selamladığını anlatan Demirören, "Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bu yıl da mesaimizin başındayız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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