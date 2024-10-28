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Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında temsili gazete dağıtıldı. Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet değerlerinin savunulacağını vurguladı.

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." manşetli temsili gazete dağıtıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101'inci yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Kutlamalar kapsamında "gazeteci çocuklar"ın Kırklareli sokaklarına çıktığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Atamızın 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" diyerek başlattığı o büyük yürüyüşe ait haberleri içeren ve belediyemiz tarafından hazırlanan gazetemizi, canım kızım Melisa ve sevgili çocuklarımız ile birlikte, Valimiz Sayın Uğur Turan'a takdim ettikten sonra, vatandaşlarımıza da sunduk.

Cumhuriyetin değerlerini, özgür ve eşit yarınlar adına bugün de aynı azimle savunuyoruz. O gün yanan o meşaleyi biz devraldık, şimdi ise bu meşaleyi çocuklarımıza, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımıza emanet ediyoruz. Cumhuriyetimizin değerini ve bağımsızlık sevdamızı, tıpkı atalarımız gibi, tüm benliğimizle yaşatacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Kırklareli'nden yükselen bu sesle her daim var gücümüzle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz."

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

Derya Bulut Kırklareli Politika Güncel Yaşam

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