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Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması Düzenlendi

Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması Düzenlendi
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Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli'nde düzenlenen havalı tüfek atıcılık yarışmasına 58 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kırklareli'nde Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması yapıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, 10 kategoride 58 sporcu yarıştı.

Atatürk Spor Salonundaki yarışmada, dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Atıcılık antrenörü Özgür Lüleciler, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Havalı Tüfek Atıcılık Yarışması'na katılan sporculara teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik eden Lüleciler, Cumhuriyet Bayramı'nı sportif etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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