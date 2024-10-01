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Kırklareli'nde Çöp Atan Sürücülere Cezai İşlem

Kırklareli'nde Çöp Atan Sürücülere Cezai İşlem
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Lüleburgaz'da park halindeki otomobillerden çevreye çöp atan 2 sürücüye 315'er lira idari para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobillerinden çevreye çöp atan 2 sürücüye 315'er lira idari para cezası kesildi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstasyon Caddesi'nde park halinde duran iki otomobilden çevreye çöp atıldığını tespit eden ekipler, otomobillerin plakalarını tespit etti.

Sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 315'er lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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