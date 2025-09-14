Kırklareli'nde Çocukların Eğitimi İçin Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerinde güvenliğin artırılması, eğitim ortamlarında koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, olası risklerin önlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, yerel yönetimlerin, kolluk birimlerinin ve eğitim kurumlarının işbirliğinin geliştirilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması konuları görüşüldü.

Vali Turan, konuşmasında, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini söyledi.

Tüm kurumların etkin bir işbirliği içinde hareket edeceğini belirten Turan, tedbirlerin sadece okul ortamında değil, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Yamaner, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.