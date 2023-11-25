Kırklareli'nde çocuk çalıştayı düzenlendi.

Kırklareli Kent Konseyi ile Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, çocuk hakları masal ve oyun atölyesi çalışmaları ile anlatıldı.

Atölye çalışmaları kentteki farklı okullardan yaklaşık 100 öğrencinin katımıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar eğitim, sağlık, çevre, teknoloji, dijital içerik ve psikoloji alanında yaşama, beslenme, oyun ve barınma haklarına yönelik psikolog Onur Sunal Gülşen tarafından çeşitli oyunlar oynatılırken, Elif Bolu tarafından da çocuk haklarına yönelik masallar anlatıldı.