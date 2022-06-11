Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
AA - Özgün Tiran - Güncel
Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde Kamil Karataştan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede tümü evi sardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Özgün Tiran - Güncel