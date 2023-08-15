Kırklareli'nde saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangında 800 saman balyası, tarım aletleri ile 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırklareli'nde çıkan yangında 800 saman balyası, ev ve depo küle döndü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangında 800 saman balyası, tarım aletleri ile 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesinde Ömer Demirci'ye ait saman dolu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın Demirci'nin evine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken ev ve depo kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangında 800 saman balyası, tarım aletleri ile 1 büyükbaş hayvan telef oldu.