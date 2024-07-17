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Kırklareli'nde çıkan yangın bağ evini kullanılamaz hale getirdi

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Kırklareli'nde İstasyon Mahallesi'nde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda bağ evi kullanılamaz hale gelirken, yangında iki köpek yavrusu da hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle anızlık alana sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Yangında iki köpek yavrusu da öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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