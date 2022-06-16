Kırklareli'nde çıkan silahlı kavganın şüphelisi gözaltına alındı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Dün, Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan Ç, silahla bacağından vurulmuştu. Polis ekipleri silahla ateş eden şüpheli V.Ü'yü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. V.Ü, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. AA / Çınar Türkmen - Güncel Münir Karaloğlu Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde çıkan silahlı kavganın şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.