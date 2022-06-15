Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan Ç, silahla bacağından vuruldu. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. AA / Çınar Türkmen - Güncel Lüleburgaz Kırklareli Güneş Güncel Haberler

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