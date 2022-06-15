Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Serkan Ç, silahla bacağından vuruldu.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güneş Güncel Haberler

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