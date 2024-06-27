Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 180 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Merkeze bağlı Karahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından yangın çıkan bölgelere itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangınlarda 180 dekar alanda zarar oluştu.