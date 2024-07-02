Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Merkeze bağlı Kavakdere ile Kapaklı köylerinde hasat edilmiş buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından yangın çıkan bölgelere itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangınlarda 150 dönüm alanda zarar oluştu.

Kavakdere köyündeki yangın söndürme çalışmalarına çiftçiler de destek verdi.