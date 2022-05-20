Kırklareli'nde çiftçilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, bin dekar alanda uygulanmak üzere sulama altyapısı bulunan ve damla sulama sistemi kullanmayı taahhüt eden 16 çiftçiye ayçiçeği tohumlarını teslim etti.

Karadağ, törende yaptığı konuşmada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında kentte "Trakya'nın günebakan penceresi" sloganıyla çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Kırklareli'nin, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının karşılanmasında önemli rolü bulunduğunu anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunu salgın sürecinde hepimiz gördük. O süreçte üreten çiftçiler sayesinde temel gıda maddelerine ulaşımda sorun yaşanmadı. Üreticilerimize verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mümbit topraklarımızda yerli ve milli üretimi de çok önemsiyoruz. Çiftçilerimize yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu hayırlı ve bereketli olsun."

Törene Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.