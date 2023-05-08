Kırklareli'nde çiftçilere sorgum otu tohumu dağıtıldı

Kırklareli'nde çiftçilere kuraklığa dayaklı sorgum otu tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 41 çiftçiye 780 dekar alana ekilmek üzere 780 kilogram sorgum otu tohumu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, tohumların çiftçilere hibe olarak verildiği söyledi.

Her zaman üreticileri desteklediklerini ifade eden Aksoy, sorgum otu tohumu ile üretime katkı sağlanacağına inandığını kaydetti.