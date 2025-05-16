Kırklareli'nde Çiftçi Aileler Yarışıyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın müzik dinletisi ile başladı.

Vali Uğur Turan, müzik dinletisinin ardından yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile öne plana çıktığını söyledi.

Çiftçiliğin öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Turan, "Burası sanayinin de başkenti, tarımın da başkenti, turizmin de başkenti, sporun da başkenti olur ama şu unvanımız hepsinden daha güzel, huzurun başkenti ve tebessüm eden insanların başkenti." dedi.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gökhan Karaca da çiftçilerin bilgi ve birikimlerinin artması için yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 8 aileye tarım ve hayvancılık alanında 15 soru yöneltildi.

Soruları yanlış cevaplayan bazı çiftçilerin hatalı cevapları sonrası üzüldükleri görüldü.

En çok doğru yanıtı veren Bahar ve Kemal Atakan çifti yarışmanın birincisi oldu.

Vali Turan, yarışmada dereceye girenlere hediyelerini verdi.