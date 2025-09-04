Kırklareli'nde CHP Yargı Kararına Tepki ve Zelenika Şenliği

Kırklareli'nde CHP İstanbul İl Başkanlığıyla ilgili verilen yargı kararına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Bilişim Sorumlusu Turan Başar Ersin, Anıt Kültür Parkta, CHP İstanbul İl Başkanlığıyla ilgili verilen yargı kararının doğru olmadığını ileri sürdü.

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmediklerini belirten Ersin, İstanbul'daki delegelerin üyeleriyle seçilen Özgür Çelik'in CHP'nin İstanbul İl Başkanı olduğunu kaydetti.

Ersin, CHP'nin 4- 9 Eylül haftasını "Kuruluş Haftası" olarak kutlayacağını kaydetti.

Açıklamaya, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile partililer katıldı.

Kırklareli'nde Zelenika Şenliği yapıldı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice Köyü Muhtarlığınca, su deposu mevkisinde gerçekleştirilen etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Geleneksel köy lezzetleri sunumunun yapıldığı programda, köylü kadınlar tarafından mani, türkü ve atışmalar yapıldı.

Daha sonra sanatçı Duygu Başkan ve orkestrası, Sabriye Sayın, Hamid İmamski ile zurna virtözü Ahmet Özden ve ekibi konser verdi.

Konserde Pomakça, Bulgarca ve Türkçe türkü ve şarkılar seslendirildi.