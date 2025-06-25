Kırklareli'nde Ceviz Bahçesinde Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Ceviz Bahçesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Beypınar köyü yakınlarındaki ceviz bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve diğer ekipler yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında 70 dekar ceviz bahçesi ve 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ceviz bahçesinde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Beypınar köyü yakınlarında bir ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 70 dekar ceviz bahçesi ile 20 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi

Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.