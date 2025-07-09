Kırklareli'nde Ceviz Ağaçları Yangında Zarar Gördü
Kırklareli'nin Karahamza köyünde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.
Karahamza köyünde ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda, 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel