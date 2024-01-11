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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 16'sı hükümlü 30 kişi yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekipleri, aranan şüpheliler ve hükümlülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 16 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 16'sı hükümlü 30 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 30 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güvenlik Ceza Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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