Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 10 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi. Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 10 kişiden, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-9 Ocak tarihlerinde "ifade alınmasına yönelik yakalama müzekkeresi" bulanan şüphelilere yönelik denetim yaptı. Çeşitli suçlardan aranan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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