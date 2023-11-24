Kırklareli'de çiftçileri dolandıran kadının yargılanmasına başlandı

Kırklareli'de çalıştığı kooperatif üzerinden çiftçileri dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanma süreci başladı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022 yılında çiftçilerin, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldığı iddia edilmişti. İddiaya göre 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti. Olayla ilgili tutuklanan G.G. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Olayla ilgili duruşma Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma tutuksuz sanık G.G. katılmazken, 106 müşteki katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada müştekiler dinlendi. Çok sayıda bulunan katılımcı için duruşma salonunun önü paravan ile kapatılarak tüm müştekilerin duruşmaya katılması sağlandı.

Müştekilerden A.T. kooperatiften gübre talep ettiğini ve alım yaparken 2 adet 89 bin 618 lira 56 kuruş değerinde senet imzalatıldığını söyledi. A.T. ise imza atarken G.G.'nin tutar bölümünü gizlediğini ifade etti. Diğer müşteki R.B. ise talep ettiği gübrelerin hepsinin gelmediğini belirterek şikayetçi olduğunu aktardı. Diğer 104 müşteki de savunmalarını yaptı.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. - KIRKLARELİ