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Kırklareli'nde Çalılık Alanda Ceset Bulundu, 2 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde Çalılık Alanda Ceset Bulundu, 2 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda Hakan Ç'ye ait cesedin bir çuval içerisinde parçalanmış halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler M.E. ile B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda Hakan Ç'ye ait cesedin bir çuval içerisinde parçalanmış halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler M.E. ile B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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