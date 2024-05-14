Kırklareli'nde çakar lamba kullanan kamyonet sürücüsüne ceza
Kırklareli'nde yapılan bir uygulamada çakar lamba kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne idari para cezası verildi ve çakar lamba sistemi söktürüldü.
Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan kamyonet sürücüsüne idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama yapan ekipler Erikler köyünde çakar lamba kullandığını belirledikleri kamyoneti durdurdu.
Sürücüye idari para cezası uygulandı. Araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.