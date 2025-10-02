Haberler

Kırklareli'nde Büyükbaş Hayvanlar Şap Hastalığına Karşı Aşılanıyor

Güncelleme:
Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvanları şap hastalığına karşı aşılamak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Müdür Gökhan Karaca, aşılamanın titizlikle sürdüğünü ve şap hastalığının yok edilmesine yönelik çabaların devam ettiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekimler, kentteki çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kırklareli'nin şap hastalığından ari olduğunu anımsatan Karaca, bu kapsamda çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karaca, kentte sağlıklı hayvan yetiştirilmesi için mücadele eden personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
