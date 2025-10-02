Kırklareli'nde büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekimler, kentteki çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kırklareli'nin şap hastalığından ari olduğunu anımsatan Karaca, bu kapsamda çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karaca, kentte sağlıklı hayvan yetiştirilmesi için mücadele eden personeline teşekkür etti.