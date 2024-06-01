Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatılacak
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü, Eriklice, Paşayeri, Taşköprü, Devletliağaç, Malkoçlar, Aşağıkara ile Yukarıkanara köylerinde tespit edilen süneye karşı ilaçlama yapacak.
Kırklareli'nde buğday zararlısı süneyle mücadele çalışması başlatılacak.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki ekili alanlarda incelemede bulundu.
Ekiplerin incelemelerinin ardından Ürünlü, Eriklice, Paşayeri, Taşköprü, Devletliağaç, Malkoçlar, Aşağıkara ile Yukarıkanara köylerinde tespit edilen süneye karşı ilaçlama yapılacağı belirtildi.
Ekipler bu köylerde üreticileri süne zararlısına karşı bilgilendirdi.