Kırklareli'nde Buğday Hasat Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday hasadını takip ederek dane kayıplarını önlemek için kontrol çalışmaları yapıyor. Ekipler, biçerdöver operatörleriyle işbirliği yaparak, hasat sırasında yangın risklerini de gözlemliyor.

Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden buğday hasadını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverin hasat ettiği tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticilere bilgi veriyor.

Öte yandan ekipler, hasat sırasında oluşabilecek olası yangınlara karşı alınan tedbirleri kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, buğday hasadı dolayısıyla yapılan kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Verimin düşmemesi için buğdayın en az kayıpla hasat edilmesi gerektiğini ifade eden Karaca, gözetim ve kontrollerin süreceğini kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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