Kırklareli'nde Buğday Hasadı Sırasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nde buğday hasadı sırasında çıkan yangında 20 dekarlık ekili alan zarar gördü, biçerdöver kullanılmaz hale geldi.

Erikler köyünde bir üreticinin buğday ekili tarlasında biçerdöverle yapılan hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale Kırklareli İl Özel İdaresince köylere dağıtılan su tankeri ile yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında 20 dekarlık ekili alan zarar gördü.

Biçerdöver kullanılmaz hale geldi.