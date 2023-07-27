Kırklareli'nde bonzai ve gümüş sikke operasyonu

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda bonzai ve gümüş sikke ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve çeşitli uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bonzai ve gümüş sikke ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ekiplerinin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 104 gram bonzai, 12 gram metafetamin, 3 adet gümüş sikke ve metal obje, 5 adet define arama cihazı ve çubuğu ele geçirildi. - KIRKLARELİ