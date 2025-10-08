Haberler

Kırklareli'nde Bodrum Katında Yangın Çıktı
Kırklareli'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kırklareli'nde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Yaren Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla tahliye etti.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4'ü yatağa bağımlı, 1'i özel gereksinimli, 10 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.

Bazı vatandaşlar ise yakınlarının tahliye işlemi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
