Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli'nde bir tırda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Büyükmandıra beldesinde Ö.E. (45) idaresindeki tırda yaptığı aramada, 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Güncel Haberler

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