Kırklareli'nde bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı Güncel Haberler Kırklareli'nde tartıştığı kişilerden birini bıçakla öldürüp, birini yaralayan zanlı gözaltına alındı. Kırklareli'nde tartıştığı kişilerden birini bıçakla öldürüp, birini yaralayan zanlı gözaltına alındı. Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde Yasin K. (19) ile husumetli olduğu iddia edilen Emirkan T. (22) ve Mert K. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmada Yasin K'nin bıçakladığı Emirkan T, hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan Mert K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirkan T'nin cesedi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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