Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde bir hastanın atardamarındaki pıhtı ameliyatla temizlendi

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir hastanın atardamarındaki pıhtı ameliyatla temizlendi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın akciğerlerine giden atardamarında oluşan pıhtı ameliyatla alındı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hastanın akciğerlerine giden atardamarında oluşan pıhtı ameliyatla alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran bir hastanın akciğerlerine giden atardamarında tıkanma olduğu tespit edildi.

Açıklamada, kalp damar cerrahisinden Prof. Dr. Ömer Işık başkanlığında gerçekleştirilen ameliyatta hastanın akciğerlerine giden atardamarında oluşan pıhtının temizlendiği bildirildi.

Söz konusu ameliyatın teknik olarak zor olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalar bu ameliyatın yapıldığı hastanelerde detaylı bir incelemeden geçiyorlar. Ameliyatın teknik zorluğu ve uzun süreli olduğu düşünülürse tecrübeli bir cerrahi ekip tarafından yönetilmesi, olası komplikasyonların giderilmesinde kalp cerrahisinin tecrübesi önem arz etmektedir. Ameliyat sonrası dönemde akciğer ile ilgili sorunların giderilmesi için ileri yoğun bakım takibi ve kalp, akciğer cihazı ile destek verilmesi gerekebilir."

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Ömer Işık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title