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Kırklareli'nde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 433 gram bonzai, 11,42 gram esrar, 186 ecstasy uyuşturucu hap, 15,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırklareli Güncel Haberler

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