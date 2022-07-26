Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırklareli'nde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

 - Güncelleme:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.F. (18) ile babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.F, babasını bıçakla yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title