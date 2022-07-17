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Kırklareli'nde bir evde tarihi eser ele geçirildi

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde bir evde tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İğneada beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, operasyonda şüpheli M.M'nin evinde arama yaptı.

Aramada Bizans dönemine ait 4 bronz sikke, 4 bronz kadeh, 4 gülabdan (koku kabı), 2 ruhsatsız tabanca, 215 tabanca fişeği, bir pala ele geçirildi.

Olayla ilgili M.M. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Güncel Haberler

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