Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde Yayla Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.