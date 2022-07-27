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Kırklareli'nde bin çil kekliği doğaya bırakıldı

Kırklareli'nde bin çil kekliği doğaya bırakıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bin keklik doğaya salındı.

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bin keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çil kekliklerin arttırılması eylem planı kapsamında doğaya kekliklerin salınması çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Çil kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğu aktarılan açıklamada, kekliklerin Afyonkarahisar Üretme İstasyonu'ndan alındığı belirtildi.

Açıklamada, bin kekliğin Kofçaz, Demirköy ve kent merkezinden salındığı kaydedildi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Güncel Haberler

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