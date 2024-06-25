Kırklareli'nde Biçerdöver Yangını: 80 Dekar Buğday Tarlası Zarar Gördü
Kırklareli'ne bağlı Çiğdemli köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangında biçerdöver alev aldı ve yangın 80 dekarlık buğday tarlasına sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, ancak tarla büyük zarar gördü.
Kırklareli'nde, hasat esnasında biçerdöverin alev alması sonucu çıkan yangında 80 dekar buğday tarlası zarar gördü.
Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 80 dekarlık buğday ekili alan zarar gördü.
Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.